Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220718-1: Unbekannter erbeutete Tageseinnahmen von Tankstellenmitarbeiter

Brühl (ots)

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis sucht Zeugen nach einem mutmaßlichen Raub

Am Sonntagabend (17. Juli) haben Polizisten die Fahndung nach einem etwa 25 bis 30 Jahre alten Mann aufgenommen. Ihm wird vorgeworfen, einen Angestellten (26) einer Tankstelle in Brühl bedroht und im Anschluss Bargeld aus der Kasse geraubt zu haben. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 bitten Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden.

Der Unbekannte soll etwa 175 bis 180 Zentimeter groß und schlank sein. Er habe kurzes dunkles Haar und zur Tatzeit einen Drei-Tage-Bart getragen. Er soll mit einem hellen T-Shirt, einer kurzen schwarzen Hose und einer schwarzen Kappe bekleidet gewesen sein.

Gegen 21 Uhr habe der Unbekannte die Tankstelle an der Pingsdorfer Straße betreten und den Tankstellenmitarbeiter überraschend mit einem Handschlag gegrüßt. Der Täter sei darauf rechts am Tresen vorbei in den Kassenbereich gegangen. Er habe seine Hand hinter dem Rücken gehalten und gedroht den 26-Jährigen mit einer Schusswaffe zu verletzen, wenn er die Kasse nicht öffnen würde. Der Angestellte kam der Aufforderung nach. Der Täter soll die Kassenschublade geleert haben und dann in Richtung Eichendorffstraße geflohen sein. (akl)

