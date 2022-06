Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kleiner Flächenbrand auf Gartengelände

Einbeck (ots)

Dassel, OT Mackensen (Kr.) 29.06.2022, 05:50 Uhr

Am frühen Mittwochmorgen, den 29.06.2022, geriet eine Grünfläche auf einem Gartengeläne im Grenzkrug in Mackensen aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Der Besitzer hatte am Vorabend eine offene Feuerstelle betrieben. Ob auffachende Glutreste die trockene Rasenfläche von ca. 3 qm in Brand setzten, konnte vor Ort nicht geklärt werden. Durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr konnte jedoch eine weitere Ausbreitung des Feuers unterbunden werden. Ein Schaden ist dem Eigentümer dabei nicht entstanden.

