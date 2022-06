Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Einbeck (ots)

Dassel, OT Relliehausen

28.06.2022; 16:57 Uhr

Am späten Dienstagnachmittag, den 28.06.2022, kam es in der Waldstraße in Relliehausen zu einem Verkehrsunfall. Ein 66jähriger Pkw-Fahrer aus Uslar befuhr mit seinem Fahrzeug die Waldstraße, aus Rtg. Dassel kommend, in Rtg. Uslar. Beim Durchfahren einer Linkskurve kam er aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Überqueren des Bürgersteigs wurde der Pkw so aufgeschaukelt, dass er sich wenige Meter weiter überschlug und anschließend in einer Grundstückshecke auf dem Dach zum Liegen kam. Der Fahrer konnte sich augenscheinlich unverletzt, mit eigener Kraft, aus dem Pkw befreien, wurde aber im Anschluss mit dem Rettungswagen zur medizinischen Begutachtung ins Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro. Der Schaden an der Grundstückshecke wurde auf ca. 250,- geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell