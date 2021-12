Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Weimar (ots)

In der Nacht zum gestrigen Mittwoch verursachte ein unbekannter Täter Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Mit einem Stein warf der Täter gegen ein Fenster einer Arztpraxis nahe der Belvederer Allee in der Weimarer Südstadt. Hierdurch wurden zwei Fensterscheiben zerschlagen. Hinweise zu Tat oder Täter nimmt die Polizei Weimar entgegen. (03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de)

