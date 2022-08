Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Sittenser Polizei verzeichnet Ermittlungserfolg ++ Diebstahl aus Carport ++ Kiosk im Freibad aufgebrochen ++

Rotenburg (ots)

Sittenser Polizei verzeichnet Ermittlungserfolg

Sittensen. Einen erfreulichen Ermittlungserfolg verzeichnen derzeit die Beamten der Polizeistation Sittensen. Unbekannte hatten in den vergangenen Wochen mit zunächst "Dumme-Jungen-Streichen", später niedrigschwelligen Straftaten und zuletzt qualifizierter Kriminalität auf sich aufmerksam gemacht. Die sich an Intensität steigernde Serie begann im Frühjahr mit dem Umwerfen und Auskippen von Mülltonnen und dem Umkippen der Beschilderung an Baustellen. In der Folge kam es zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen. Dabei wurden Außenspiegel abgetreten und der Lack mit Sprühfarbe und Stiften beschmiert. Es entstand beträchtlicher Sachschaden. Zeitgleich kam es auf Spielplätzen zu kleineren Bränden. Die Beamten der Polizeistation vermuteten, dass hinter all diesen Taten ein 14-jähriger Jugendlicher und sein 13-jähriger Freund steckten. Beide waren bei Ladendiebstählen und anderen Einsätzen in den Fokus der Polizei geraten. In den vergangenen Tagen trat dieses Duo gleich mehrfach in Erscheinung. So wird beiden unter anderem vorgeworfen, in der Nacht zum Dienstag einen Motorroller und andere Dinge aus einem Schuppen an der Straße Waldheim-Osteufer gestohlen zu haben. Als die beiden Tatverdächtigen beim Schieben des gestohlenen Fahrzeugs beobachtet wurden, ergriffen sie zu Fuß die Flucht in Richtung Ortskern. Am gleichen Abend dürften beide in der Eichenstraße einen BMW Mini Cooper mit einer Dachpfanne beworfen haben. Hier geht die Polizei von einem Schaden vor rund dreitausend Euro aus. Anschließend drangen sie in das Freibad an der Straße Am Waldbad ein und richteten auch dort wieder ärgerlichen Schaden an. Die Beamten der Polizeistation Sittensen gehen davon aus, dass noch weitere Taten auf das Konto des jungen Duos gehen dürften.

Diebstahl aus Carport

Bremervörde. In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte aus einem Carport an der Waldstraße ein Baustellenradio, Alkohol und andere Dinge gestohlen. Die Polizei spricht von einem Schaden von mehreren hundert Euro.

Kiosk im Freibad aufgebrochen

Zeven. In der Nacht zum Mittwoch sind Unbekannte auf das Gelände des Naturbades an der Straße Sonnenkamp eingedrungen. Dazu mussten sie über einen Zaun klettern. Vermutlich gezielt hebelten die Täter das Fenster eines Kiosks auf und nahmen daraus eine Geldkassette mit.

