POL-PDLD: PKW-Aufbruch

Im Zeitraum vom 23. Mai, 18 Uhr bis 25. Mai, 16:30 Uhr wurde an einem PKW Dacia mit RP-Kennzeichen, der im Bereich des Mitfahrerparkplatzes am Bordmühlweg abgestellt war, die Beifahrerscheibe eingeschlagen. Wer Hinweise zum bisher unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Edenkoben (06323-9550) in Verbindung zu setzen.

