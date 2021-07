Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Samstag, 30.07.2021

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Bereich Main-Kinzig

LKW mit Ladung geklaut - Erlensee

In der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Freitagmorgen entwendeten Unbekannte einen grünen LKW Mercedes Benz Actros, der im Gewerbepark Nord in Erlensee auf dem Parkstreifen in der Röntgenstraße abgestellt war. Die offene Ladefläche des Transporters war komplett mit Baugerüstteilen beladen. An dem Laster waren MKK-Kennzeichen angebracht, der Schaden wird auf über 60.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Hanau ermittelt und bittet Personen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 zu melden.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Offenbach am Main, 30.07.21, Müller, PvD

