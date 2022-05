POL-PDLD: Verfolgungsfahrt endet in Sackgasse

Knittelsheim (ots) - Dass er das Kennzeichen eines zugelassenen Autos an einem nicht zugelassenen anbrachte, dürfte einen 70-jährigen Mann teuer zu stehen kommen. Am Mittwochnachmittag stellten Beamte fest, dass die falschen Kennzeichen an einem geparkten Fahrzeug angebracht waren. Der Mann gab an, dass er lediglich die Kennzeichen angebracht habe, um das Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum abstellen zu können. Gegen den Rentner wird wegen Urkundenfälschung ermittelt. ...

mehr