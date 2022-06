POL-EU: Gutachten bestätigt polizeiliche Voruntersuchung

Kall (ots) - Mittwochmorgen (9 Uhr) bemerkte eine 63-Jährige aus Schleiden das Fehlen ihres Pkw-Anhängers. Sie hatte ihren Anhänger, auf einem frei zugänglichen Grundstück, an der Straße "Metallhütte" in Kall abgestellt. Der oder die Diebe betraten in der Nacht zu Mittwoch das Grundstück, brachen das Sicherungsschloss des Hängers auf und entwendeten diesen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle Telefon: 02251/799-203 ...

