POL-EU: Pkw-Anhänger gestohlen

Kall-Dottel (ots) - Eine 63 Jahre alte Frau aus Kall kam mit ihrem Pkw am Mittwochnachmittag (16.22 Uhr) aus bislang ungeklärten Gründen auf gerader Fahrbahn (Kreisstraße 32) nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und wurde dadurch lebensgefährlich verletzt. Sie kam in eine Uniklinik, in der sie noch am selben Abend ihren Verletzungen erlag. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

