POL-PDLD: Edenkoben - Handy aus Einkaufswagen gestohlen

Eine 35 Jahre alte Frau war am vergangenen Samstag in einem Lebensmitteldiscounter in der Luitpoldstraße, als ihr Unbekannte das Handy aus ihrer Tasche entwendeten, die im Einkaufswagen deponiert war. Erst als sie bezahlen wollte, bemerkte sie den Diebstahl. Von den Tätern fehlt jede Spur. Die Polizei bittet nochmals darum, insbesondere ältere Mitmenschen dahingehend zu sensibilisieren, dass Wertgegenstände zwingend nah am Körper getragen werden sollten. Niemals sollten Handtaschen oder Geldbörsen in Einkaufswagen oder -körben transportiert werden. Professionell agierende Diebe halten bewusst Ausschau nach diesen Gelegenheiten und haben dann leichtes Spiel.

