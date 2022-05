Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahrzeug in Flammen

Edenkoben (ots)

Am Morgen des 24.05.2022 geriet auf der A65 zwischen der Anschlussstelle Landau Nord und der Raststätte Pfälzer Weinstraße Süd ein PKW in Brand. Während der Löscharbeiten musste die A65 kurzzeitig vollgesperrt werden. Durch das Feuer entstand Totalschaden am Fahrzeug. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell