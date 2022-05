Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Und dann war da noch...

Edenkoben (ots)

...der "gestrandete" 39-Jährige, der in der Nacht vom 23. auf den 24.05.22 gegen 01:15 Uhr bei der Polizeiinspektion Edenkoben erschien. Der Mann gab in gebrochenem Englisch an, zuvor mit dem Bus aus Polen hergefahren zu sein. Nun erreiche er seinen hier wohnhaften Bruder nicht, mittlerweile wäre der Akku seines Mobiltelefons leer und er wisse einfach nicht mehr weiter. Der Herr konnte beruhigt werden und nahm erst einmal im Eingangsbereich der Dienststelle Platz. Sein Handy stellten die Polizisten kurzerhand zum Aufladen sicher und telefonierten währenddessen sämtliche Hotels im Ort ab. Nach mehreren fehlgeschlagenen Versuchen konnte doch noch eine Unterkunft in der Nähe organisiert werden. Mit dem nun zumindest teilweise aufgeladenen Smartphone sowie einer ausgedruckten Wegbeschreibung machte sich der 39-Jährige anschließend dankbar auf den Weg zu "seinem" Hotel, wo er bereits erwartet und für die restliche Nacht freundlich aufgenommen wurde.

