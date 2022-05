Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kapellen-Drusweiler Pkw zerkratzt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 21./22.05.2022, wurde in der Ludwig-Kröber-Straße ein Pkw VW Tiguan zerkratzt und ein Sachschaden in Höhe von 1500.- Euro angerichtet. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

