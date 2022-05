POL-EU: Kontrollaktion: 17 Rotlichtverstöße festgestellt

Euskirchen (ots) - Drei Jugendliche (15 und 16 Jahre) aus Euskirchen brachen in der Nacht zu Samstag (3.30 Uhr) am Neutorwall die Tür eines Münzladens auf und entwendeten diverse Münzen und Schriftstücke. Sie konnten durch Polizeibeamte während des Diebstahls gestellt und vorläufig festgenommen werden. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle Telefon: 02251/799-203 od. 799-0 Fax: 02251/799-90209 E-Mail: ...

