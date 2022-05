POL-EU: Diebe wurden gestellt

Weilerswist-Großvernich, Trierer Straße (ots) - Am Samstagabend, gegen 17.45 Uhr befuhr ein 42-jähriger Motorradfahrer aus Erftstadt in Großvernich die Trierer Straße in Richtung Weilerswist. Ungebremst fuhr der Mann auf einen parkenden Pkw auf, kam zu Fall und zog sich Verletzungen an einem Bein zu, die stationär in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Ein im Krankenhaus durchgeführter Alkotest ergab einen ...

