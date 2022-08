Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Wochenendmeldung der PI Rotenburg (Wümme) für den Zeitraum 19.08.-21.08.2022

Rotenburg (ots)

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz mit anschließender Flucht

Rotenburg. Am Freitagmittag stellte eine Funkstreifenwagenbesatzung im Mauerseeweg eine männliche Person fahrend auf einem E-Scooter ohne erforderliches Versicherungskennzeichen fest. Beim Erblicken der Beamten ergriff der Fahrzeugführer die Flucht. Dem Flüchtenden stellte sich ein 41-jähriger Rotenburger in den Weg, woraufhin die Person vom E-Scooter absprang und diesen gegen die Beine des 41-Jährigen warf. Anschließend setzte der Täter seine Flucht zu Fuß fort. Die eingesetzten Beamten brachen die Verfolgung ab, um Erste-Hilfe zu leisten. Der einschreitende Passant erlitt leichte Verletzungen im Bereich der Beine. Das Elektrokleinstfahrzeug wurde vor Ort zurückgelassen und sichergestellt. Gegen den bislang unbekannten Täter wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Erfolgreicher Betrug

Rotenburg. Am Samstag erhielt eine 53-jährige Rotenburgerin durch eine ihr unbekannte Nummer eine Textnachricht via WhatsApp. In der Nachricht gab sich der Absender als die Tochter der 53-Jährigen aus und teilte mit, dass sie dringend eine Rechnung begleichen müsse. Auf Bitten führte die Geschädigte zwei Überweisungen von insgesamt 4350,- Euro aus. Im Bereich des Bundesgebiets kommt es vermehrt zu gleichgelagerten Betrugsfällen. Sollten Sie Zweifel an der Echtheit einer Nachricht oder einem Absender haben, wenden Sie sich an die für Sie zuständige Polizeidienststelle. Weiterhin wird empfohlen, seine Angehörigen über die Betrugsmasche zu informieren.

Gemeinschaftlicher Ladendiebstahl

Bothel. Am Freitagnachmittag wurde durch einen Mitarbeiter eines Lebensmittelmarktes in der Wiedaustraße beobachtet, wie zwei männliche Personen Verkaufsartikel in ihren Rucksäcken verstauten. Als diese bemerkten, dass sie beobachtet werden, flüchten diese aus dem Geschäft. Einer der Beschuldigten konnte erfolgreich durch den Mitarbeiter verfolgt werden. Durch eine alarmierte Funkstreifenwagenbesatzung wurde der 20-jährige Heranwachsende angetroffen und durchsucht. Der 20-Jährige muss sich nun wegen eines Strafverfahrens verantworten.

Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Elsdorf. Am Freitag befuhr ein 40-jähriger Fahrzeugführer mit seinem VW Passat die A1. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und seinen Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hat. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

