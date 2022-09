Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 24.09.2022 für den Bereich Peine

Peine (ots)

Fundunterschlagung

Donnerstag, 22.09.2022, 11:30-11:40 Uhr 31241 Ilsede, Eichstraße

Nachdem eine 83-jährige Frau aus der Ortschaft Ilsede ihren Einkauf für das bevorstehende Wochenende bezahlt hatte, brachte sie den Einkaufswagen zurück. An diesem ließ sie jedoch ihren Einkaufsbeutel hängen, in welchem sich neben den erworbenen Lebensmitteln auch ihr Portemonnaie befand. Obwohl sie das Fehlen dieses zeitnah bemerkte und bereits kurze Zeit später wieder am Supermarkt eintraf, war die Tasche schon weg und wurde auch nicht im Markt abgegeben. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Peine unter der Telefonnummer 05171/999-0 zu melden.

Einbruch in eine Fahrschule und ein angrenzendes Taxiunternehmen Freitag, 23.09.2022, 03:40-04:30 Uhr 31224 Peine, Bahnhofsplatz

Zwei unbekannte Täter drangen am Bahnhofsvorplatz, unter Gewaltanwendung auf ein Fenster, in einen Gebäudekomplex ein und entwendeten im Tatverlauf einen Tresor. Die Polizei ermittelt derzeit die genaue Schadenshöhe. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Peine unter der Telefonnummer 05171/999-0 zu melden.

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Freitag, 23.09.2022, 23:45 Uhr 31228 Peine, Heinrich-Hertz-Straße

Kurz vor Mitternacht kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Peine einen 26-jährigen Fahrzeugführer auf der Heinrich-Hertz-Straße in Stederdorf. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten Hinweise auf den Einfluss von Betäubungsmitteln fest. Ein daraufhin durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf die Wirkstoffe Kokain und THC. Es erfolgten die Entnahme einer Blutprobe und die Untersagung der Weiterfahrt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell