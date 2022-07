Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geschwindigkeitskontrolle auf der B37

Frankenstein (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine Verkehrskontrolle hat die Polizeiinspektion 1 am Freitagnachmittag auf der B37 durchgeführt. Gut zwei Stunden lang wurde in der Dürkheimer Straße die Geschwindigkeit von Fahrzeugen, die ortseinwärts fuhren, gemessen. Das Tempolimit liegt hier bei 50 km/h.

Die Bilanz: Von rund 80 Fahrzeugen, die zwischen 13 und 15 Uhr an der Kontrollstelle in Höhe "Am Galgental" vorbeikamen, waren lediglich sieben zu schnell; die am höchsten gemessene Geschwindigkeit lag bei 64 km/h. Bei allen sieben erwischten Fahrern handelte es sich um Pkw-Fahrer. Sie erhielten kostenpflichtige Verwarnungen.

Unter den gemessenen Fahrzeugen befanden sich auch 16 Motorräder. Sie hielten sich an das vorgegebene Tempolimit.

Parallel zu den sieben Geschwindigkeitsverstößen wurden vier Fahrer verwarnt, weil sie ihre Papiere nicht dabei hatten oder ihr Fahrzeug Mängel an der Beleuchtungsanlage aufwies. Ein Fahrer muss mit einer Anzeige rechnen, weil er während der Fahrt das Handy am Ohr hatte.

Die Kontrolle wurde von den Präventionsexperten des Polizeipräsidiums begleitet, die mit den Fahrern das Gespräch suchten und sie für die Gefahren der "Unfallursache Nummer 1" sensibilisierten.

Darüber hinaus gab es mehrere "Beobachter" der Kontrolle: Vertreter des Ortsvorstandes sowie einer lokalen Bürgerinitiative konnten sich mit eigenen Augen einen Eindruck verschaffen und dabei die von ihnen geschätzten Geschwindigkeiten mit den tatsächlich gemessenen vergleichen. |cri

