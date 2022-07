Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Baustoffhandel - Polizei bittet um Hinweise

Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Einbrecher haben in der Nacht zum Samstag in der Straße Am Tränkwald einen Baustoffhandel heimgesucht. Die Täter erbeuteten unter anderem Bargeld, Werkzeuge und einen Kaffeevollautomaten. Die Polizei bittet um Hinweise.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen kamen die Diebe vermutlich zwischen 00:30 Uhr und 02:30 Uhr. Sie durchtrennten einen Maschendrahtzaun, um dann auf dem Gelände in das Verkaufsgebäude vorzudringen. Dazu brachen sie ein Fenster auf. Im Innern des Gebäudes machten sich die Täter an einem Tresor zu schaffen. Sie erbeuteten Bargeld. Außerdem nahmen die Diebe eine bislang unbekannte Anzahl an Trennscheiben, einen Kaffeevollautomaten, einen Akku-Sauger der Marke Kärcher und zahlreiche Dosen eines sogenannten Energy-Drinks der Marke Red Bull mit. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass die Einbrecher im Umfeld des Baustoffhandels ein Fahrzeug parkten, um das Diebesgut abzutransportieren. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell