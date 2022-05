Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Einbrecher nutzen Leiter und steigen über den Balkon ein

Herdecke (ots)

In der Nacht zu Donnerstag brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße Zum Kuckuck ein. Die Täter nutzten eine Leiter, die sie im Umfeld fanden und gelangten darüber auf den Balkon in der 1. Etage. Hier hebelten sie das Fenster auf und gelangten in die Räumlichkeiten des Hauses. Sie durchsuchten sämtliche Etagen. Als Beute erlangten sie nach bisherigen Erkenntnissen Werkzeuge und Silber. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell