POL-PPWP: Parkrempler in der Maxstraße

Kaiserslautern (ots) - Wegen eines angebrannten Essens sind am Sonntag Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in die Kurt-Schumacher-Straße ausgerückt. In einem Mehrfamilienhaus schlug ein Rauchmelder am frühen Morgen Alarm. In der betroffenen Wohnung trafen die Einsatzkräfte eine 21-Jährige an. Die Frau hatte sich Essen zubereitet und es auf dem eingeschalteten Herd vergessen. Die Mahlzeit kokelte an und Rauch löste den Alarm aus. Verletzt wurde ...

mehr