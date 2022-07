Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zeugenaufruf - Diebstahl eines hochwertigen Pkw

Bild-Infos

Download

Hochspeyer (ots)

Die Polizei in Kaiserslautern sucht Zeugen, die unter Umständen Hinweise zum Diebstahl eines hochwertigen Pkw Maserati, Typ Levante, Farbe blau, im Wert von rund 130.000 Euro, machen können. Dieses Fahrzeug wurde am frühen Sonntagmorgen im nordbadischen Brühl entwendet. Der Maserati konnte gegen 10:15 Uhr an der Bundesstraße 37, zwischen Hochspeyer und Frankenstein, Höhe Parkplatz Franzosenwoog, geortet werden. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnte der Pkw an genannter Örtlichkeit nicht mehr angetroffen werden. Es liegen jedoch eindeutige Hinweise vor, dass sich das Fahrzeug dort befunden hat. Daher die Bitte der Polizei. Wem ist am Sonntagvormittag dieses eher außergewöhnliche Fahrzeug aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter 0631/369-2150 bzw. pikaiserslautern1@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell