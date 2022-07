Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Angebranntes Essen

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines angebrannten Essens sind am Sonntag Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in die Kurt-Schumacher-Straße ausgerückt. In einem Mehrfamilienhaus schlug ein Rauchmelder am frühen Morgen Alarm. In der betroffenen Wohnung trafen die Einsatzkräfte eine 21-Jährige an. Die Frau hatte sich Essen zubereitet und es auf dem eingeschalteten Herd vergessen. Die Mahlzeit kokelte an und Rauch löste den Alarm aus. Verletzt wurde niemand. Sachschaden ist nicht entstanden. Die Feuerwehr sorgte für eine Belüftung der Wohnung. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell