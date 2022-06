LPI-G: Balkonsturz

Gera (ots) - Am Samstag gegen 18.30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte des Inspektionsdienstes Gera einen 51-jährigen Pkw-Fahrer in der Tinzer Straße in Gera. Bei einem anschließend durchgeführtem Atemalkoholtest, wurden bei dem Mann ein Wert von 3,17 Promille festgestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und sein Führerschein wurde sichergestellt. (JN) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

