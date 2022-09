Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Drei mutmaßliche Tatverdächtige für Raubserie in Stade vorläufig festgenommen

Stade (ots)

In der vergangenen Nacht ist es in Stade am Bahnhof erneut zu einem Raubüberfall gekommen.

Beamte der Stader Wache hatten gegen kurz nach 03:00 h im Bahnhofsbereich im Rahmen der Streife drei Heranwachsende im Alter von 18 und 20 Jahren aus Stade und Buxtehude kontrolliert.

Während der Überprüfung der der Polizei aus anderen Ermittlungen bekannten Männer wurde ein Überfall gemeldet, der sich kurz zuvor ebenfalls im Bereich des Bahnhofs ereignet hatte.

Hier waren drei zunächst unbekannte Täter an einen 26-jährigen Stader herangetreten und hatten ihn zur Herausgabe von Geld und Wertsachen gezwungen. Er der Täter hatte dabei offenbar eine Anscheinswaffe (Spielzeugpistole) bei sich. Die Räuber konnten eine geringe Menge Bargeld sowie einen Energydrink erbeuten.

Im Rahmen der weiteren Überprüfung konnten die Beamten dann passende Beweismittel sicherstellen.

Die drei nun mutmaßlichen Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und in den Stader Polizeigewahrsam eingeliefert. Hier mussten sie sich heute erkennungsdienstlichen Maßnahmen und ersten Vernehmungen unterziehen.

Sie wurden im Laufe des Tages auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stade dem Haftrichter beim Amtsgericht Stade vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl für den 20-Jährigen und der Buxtehuder konnte anschließend durch die Polizei in eine niedersächsische Justizvollzugsanstalt eingeliefert werden. Gegen einen der 18-Jährigen lag noch ein offener Jugendarrest in anderer Sache vor, er wurde in eine Jugendarresteinrichtung gebracht. Der zweite 18-Jährige musste wegen fehlender Haftgründe wieder entlassen und auf freien Fuß gesetzt werden.

Nach dem derzeitigen Stand gehen die zuständigen Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes der PI Stade davon aus, dass die drei Festgenommenen auch für die Raubtaten aus den vergangenen Wochen in Stade als mutmaßliche Täter in Frage kommen. Hier dauern die Ermittlungen noch weiter an.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell