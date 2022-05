POL-PDKO: Diebstahl einer Rüttelplatte

Lahnstein, Koblenz (ots) - Verkehrskontrollen in Koblenz Pfaffendorf Am Freitagmorgen wurde eine Verkehrskontrolle in der Wendelinusstraße in Koblenz-Pfaffendorf durchgeführt. Nach erneuten Anwohnerbeschwerden, dass Fahrradfahrer die Wendelinusstraße entgegen der Einbahnstraßenregelung befahren, konnten am Freitag insgesamt 14 Verstöße von Radfahrern binnen einer ...

mehr