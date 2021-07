Polizei Dortmund

POL-DO: Sechsjährige bei Unfall in Lünen schwer verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0679

Eine Sechsjährige ist gestern (30.06.) in Lünen in Nähe eines Sportplatzes bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Offenbar war das Mädchen mit einem Auto zusammengestoßen - die genaue Unfallursache wird noch ermittelt.

Nach ersten Hinweisen befand sich die Sechsjährige aus Lünen auf Rollschuhen gemeinsam mit einem weiteren Kind gegen 16.20 Uhr an einer Zufahrt zu einer Sportanlage an der Straße Am Heikenberg. Gleichzeitig wollte eine 31-jährige Lünerin mit ihrem Wagen an dieser Stelle Richtung Sportplatz abbiegen. Ersten Ermittlungen zur Folge kam es hier zum Zusammenstoß von Kind und Auto, wobei sich die Rollschuhfahrerin schwer verletzte.

Ein Rettungswagen fuhr sie in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Weitere Zeugen zu dem Unfall melden sich gerne auf der Polizeiwache in Lünen unter: 0231- 132- 3121.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell