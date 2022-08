Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen B27/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto kommt alleinbeteiligt von der Straße ab- 10.000 Euro Blechschaden

Hüfingen B27 (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 7 Uhr, ist es auf der Bundesstraße 27 zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden ist. Ein 31-jähriger Fahrer eines Opel Vivaro war auf der linken Fahrspur der B27 in Richtung Freiburg unterwegs. Auf Höhe der Ausfahrt Almendshofen bemerkte der Mann, dass er, um nach Freiburg zu gelangen, nach rechts die Ausfahrt nehmen muss. Der 31-Jährige überquerte daraufhin die rechte Fahrspur, um auf den Ausfädelungsstreifen zu gelangen. Hierbei kam er nach links von der Straße ab und prallte mit einem Leitpfosten und einem "Metallpuffer" zusammen. Glücklicherweise verletzte sich der Autofahrer nicht. Am Opel entstand nach Schätzung der Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

