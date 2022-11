POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht - schwarzen Opel Corsa auf der Leipziger Straße angefahren

Fützen (ots) - Am Dienstagnacht sind Feuerwehr und Polizei zu einem Fahrzeugbrand in die Zubergasse ausgerückt. Gegen 01:30 Uhr geriet ein auf Höhe der Hausnummer 26 geparkter Fiat aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Die Wehrmänner löschten das Feuer, der Wagen brannte jedoch vollständig aus. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. ...

