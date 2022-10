POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Trickdiebstahl; unbekannte Täterin erbeutet eine hochwertige Armbanduhr; Zeugenaufruf und Warnhinweis der Polizei

Stankt Leon-Rot, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am gestrigen Mittwochabend, gegen 18:30 Uhr nahmen Anwohner in der Straße "Hohe-Buch-Ring" starke Rauchentwicklung aus einem Wohnhaus wahr. In einem Kellerraum eines Einfamilienhauses war ein elektronisches Küchengerät, das auf einem Herd stand, in Brand geraten. Durch ...

mehr