POL-MA: Stankt Leon-Rot, Rhein-Neckar-Kreis: kleiner Kellerbrand mit zwei Schwerverletzten in Einfamilienhaus

Mannheim (ots) - Ein 26-jähriger VW-Fahrer wurde in seinem geparkten Auto durch den Unfall "eingekeilt" und musste von der Freiwilligen Feuerwehr Eberbach befreit werden. Der Mann verletzte sich leicht. Am Mittwochabend, kurz nach 22 Uhr fuhr ein 45-jähriger Fahrer mit seinem Pkw Ford auf der Friedrichstraße in ...

