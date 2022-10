Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis: Feuerwehr befreit nach Unfall im Auto eingekeilte Person

Mannheim (ots)

Ein 26-jähriger VW-Fahrer wurde in seinem geparkten Auto durch den Unfall "eingekeilt" und musste von der Freiwilligen Feuerwehr Eberbach befreit werden. Der Mann verletzte sich leicht.

Am Mittwochabend, kurz nach 22 Uhr fuhr ein 45-jähriger Fahrer mit seinem Pkw Ford auf der Friedrichstraße in Fahrtrichtung Uferstraße. An der Einmündung Friedrich- und Uferstraße bog er nach links in Fahrtrichtung B37/ Lindach ab.

Unmittelbar nach dem Abbiegen kam der Autofahrer aus bisher unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen in der Uferstraße geparkten Pkw VW. Auf dem Fahrersitz des Geparkten saß ein 26-Jähriger.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW noch auf einen vor ihm geparkten Opel Corsa aufgeschoben und seitlich gegen ein Geländer gedrückt. Dadurch konnte der VW-Fahrer weder auf der rechten, noch auf der linken Seite aussteigen.

Die Feuerwehr zog die ineinander verkeilten Autos auseinander und der 26-jährige VW-Fahrer konnte schnell befreit werden. Durch den Unfall verletzte er sich leicht und kam vorsorglich zur ambulanten Betreuung mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus.

Der 45-jährige Unfallverursacher und seine 48-jährige Beifahrerin, die sicherlich einen großen Schrecken erlitten hatte, blieben unverletzt.

Der Gesamtschaden des Unfalls beläuft sich auf circa 20.000 Euro.

