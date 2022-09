Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Diebstahl von Putzmaschinenzubehör

Zwischen Dienstag, 20. September 2022, 16.00 Uhr, und Mittwoch, 21. September 2022, 07.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter von einem Baustellengelände in der Alten Stra0e Zubehör einer Putzmaschine P 13, so unter anderem ein Steuergerät für die Luftanlage, ein Rüttelsieb und einen Pumpenknopf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter Tel.: 04474 939420 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 21. September 2022, beschädigte gegen 09.35 Uhr ein bislang unbekannter LKW-Fahrer in der Hauptstraße mit seinem LKW den Schirm einer im Einmündungsbereich Hauptstraße/St.-Johannes-Straße befindlichen Fußgänger-Ampel. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Der LKW-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter Tel.: 04474 939420 entgegen.

Lastrup - Diebstahl eines Mobiltelefons

Am Samstag, 18. September 2022, zwischen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter auf einem Spielplatz in der Lindenstraße das weiße Smartphone (SAMSUNG Galaxy A 20 E) eines 12-Jährigen aus Lastrup, welches er auf dem dortigen Spielplatzfest bei seinen Schuhen abgelegt hatte, um auf der Hüpfburg zu springen. Bei dem entwendeten Mobiltelefon handelt es sich um Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter Tel.: 04472 932860 entgegen.

Emstek - Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Dienstag, 20. September 2022, 21.30 Uhr, und Mittwoch, 21. September 2022, 13.00 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in ein Wohnhaus in der Margarethenstraße einzudringen. Nachdem dieser Versuch misslang, floh er ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter Tel.: 04473 932180 entgegen.

Löningen - Verkehrsunfall

Am Mittwoch,21. September 2022, kam es um 10.00 Uhr auf dem Vinner Weg zu einem Verkehrsunfall: Ein 64-Jähriger aus Badbergen befuhr mit seiner landwirtschaftlichen Zugmaschine und Auflieger den Vinner Weg in Fahrtrichtung stadteinwärts. Zur selben Zeit befuhr ein 40-jähriger Fahrer (aus Polen) einer Sattelzugmaschine und Auflieger den Vinner Weg in entgegengesetzter Richtung. Als er beabsichtigte, nach rechts in die Bahnhofsallee abzubiegen, schwenkte der Auflieger so weit aus, dass er den linken Hinterreifen der landwirtschaftlichen Zugmaschine des Badbergers beschädigte. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Löningen - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 21. September 2022, kam es um 17.10 Uhr in der Birkenallee zu einem Verkehrsunfall: Ein 17-jähriger Jugendlicher aus Löningen befuhr mit seinem Kleinkraftrad die Birkenallee in Fahrtrichtung Süden. Zur selben Zeit befuhr ein 18-Jähriger aus Löningen die Birkenallee mit seinem PKW in Fahrtrichtung Norden. In Höhe der Einmündung zur Straße Am Jakobsbrunnen geriet der 17-Jährige im Bereich der dortigen Rechtskurve in den Gegenverkehr, kollidierte mit dem PKW des 18-Jährigen und im Anschluss mit einem Straßenschild. Durch den Unfall wurde der 17-Jährige leicht verletzt.

