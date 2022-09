Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - E-Bike gestohlen

Am Donnerstag, 15. September 2022, zwischen 22.00 Uhr und 23.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Damen-E-Bike der Marke FALTER, 9.0 Active Plus 50 NM, welches verschlossen vor einer Garage in der Tulpenstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland 04498 923770 entgegen.

Saterland/Strücklingen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 20. September 2022, um 17.30 Uhr, fuhr ein 74-jähriger Autofahrer auf der Bahnhofsstraße in Richtung Hauptstraße. Als er von der Bahnhofsstraße in die Hauptstraße fuhr, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem von links kommenden 40-jährigen Autofahrer aus dem Saterland. Durch den Zusammenstoß schob der 71-jährige Autofahrer den 40-jährigen Autofahrer wiederum auf einen 40-jährigen Lieferwagenfahrer aus dem Saterland. Der 40-jähriger Autofahrer wurde leicht verletzt.

Saterland - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 20. September 2022, um 19.35 Uhr, fuhr eine 46-jährige Fahrradfahrern auf dem rechten Radweg der Hauptstraße von Ramsloh kommend in Richtung Bokelesch. Ein 78-jähriger Autofahrer aus dem Saterland fuhr zeitgleich auf der Bahnhofstraße in Richtung Hauptstraße. Hier kam es zur Kollision mit der Radfahrerin, wodurch diese leicht verletzt wurde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell