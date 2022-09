Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Diebstahl

Am Montag, 19. September 2022, zwischen 8.15 Uhr, und 8.45 Uhr, stellte ein 59-jähriger Mann eine Tasche auf einer Mauer in einem Baustellenbereich der Friedrichstraße ab, um auszuladen. In dieser Zeit entwendete eine bislang unbekannte Person diese Tasche. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Diebstahl

In der Zeit zwischen Donnerstag, 15. September 2022, 17.23 Uhr und Sonntag, 18. September 2022, 18.28 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person einen Sattel von einem Kettler-Fahrrad. Dieses stand in der Fahrradstation An der Gräfte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Pedelec-Diebstahl

In der Zeit zwischen Samstag, 17. September 2022, 10.30 Uhr und Montag, 19. September 2022, 15.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Pedelec der Marke Gazelle. Dieses stand zu diesem Zeitpunkt vor einer Kneipe in der Dammer Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall und Urkundenfälschung

Am Montag, 19. September 2022, um 7.53 Uhr, fuhren eine 37-jährige Autofahrerin aus Vechta und ein 26-jähriger Autofahrer aus Essen (Oldenburg) in dieser Reihenfolge auf der Antoniusstraße und mussten verkehrsbedingt halten. Die Frau aus Vechta setzte daraufhin ihr Fahrzeug zurück und kollidierte mit dem Autofahrer aus Essen. Im Rahmen der Unfallaufnahme legte die Frau einen Führerschein vor. Hierbei hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass es sich dabei um eine Fälschung handelt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Dinklage - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 19. September 2022, um 8.40 Uhr, fuhr eine 54-jährige Pedelecfahrerin aus Dinklage auf dem Geh- und Radweg entlang der Bahnhofstraße. Zur gleichen Zeit fuhr eine 71-jährige Autofahrerin aus Dinklage auf der Bahnhofstraße in die gleiche Richtung. Im Kreuzungsbereich zur Drostestraße zeigte die Ampel für beide Frauen grün. Beim Abbiegen nach rechts kollidierte die Autofahrerin mit der Pedelec-Fahrerin, die gerade dabei war, den Kreuzungsbereich zu überqueren. Durch den Unfall wurde die 54-jährige Frau leicht verletzt.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall

Am Montag, 19. September 2922, um 7.00 Uhr fuhr ein 22-jähriger Autofahrer aus Holdorf auf der Holdorfer Straße in Richtung Nellinghof. Im Ausgang einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Der 22-jährige Mann blieb bei diesem Unfall unverletzt. Am Auto entstand Totalschaden.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 20. September 2022, um 1.35 Uhr, war ein 62-jähriger Autofahrer aus Vechta auf dem Visbeker Damm unterwegs, als er während der Fahrt einschlief von der Straße abkam. Der Pkw kam in einem Graben zum Stillstand. Durch den Unfall wurde der Autofahrer leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell