Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Einbruch

In der Zeit zwischen Sonntag, 18. September 2022, 22.00 Uhr und Montag, 19. September 2022, 7.13 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen gewaltsam Zugang zu einem Haus in der St.-Gabriel-Straße und entwendeten aus einem Büroraum zwei Tresore. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Löningen - Einbruch

In der Zeit zwischen Samstag, 17. September 2022, 13.00 Uhr und Montag, 19. September 2022, 6.20 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen gewaltsam Zugang zu zwei Materialcontainern sowie einem Aufenthaltscontainer auf einer Baustelle in der Elberger Straße. Aus diesen wurden diverse Werkzeuge und Geräte entwendet. Aus einer dortigen Fahrzeughalle werden Kabel entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Ermke - Sachbeschädigung

Mitte bis Ende August 2022, nutzte eine bislang unbekannte Person einen Teil einer Fläche in der Lastruper Straße, welche wieder aufgeforstet worden war, als Longierplatz für Pferde. Dadurch wurde ein Teil der Bepflanzung zerstört und der Boden verdichtet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter 04475 941220 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 15. September 2022, zwischen 10.00 Uhr und 11.30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person beim Parkvorgang mit einem Auto einen Smart Roadster-Coupé. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz eines Bekleidungsgeschäftes im Amtshausweg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 19. September 2022, um 8.40 Uhr, geriet eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug beim Vorbeifahren an einem Baustellenfahrzeug auf die Gegenfahrbahn. Dadurch musste ein entgegenkommender 40-jähriger LKW-Fahrer nach rechts ausweichen und streifte dabei eine Mülltonne. Dadurch entstand leichter Sachschaden am LKW. Bei dem Fahrzeug könnte es sich um einen silbernen Pkw oder eine Lkw-Pritsche handeln. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 19. September 2022, um 15.40 Uhr fuhr ein 18-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Cloppenburg auf der Museumsstraße in Richtung Hagenstraße. Beim Passieren der dortigen Querungshilfe übersah er den von links kommenden 35-jährigen Autofahrer aus Esterwegen. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Cloppenburger leicht verletzt wurde. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am 19. September 2022, zwischen 12.00 Uhr und 13.00 Uhr, wurde eine Dekorationsfigur in Form eines Löwen auf einem Parkplatz vor einem Wohn- und Geschäftshaus in der Hauptstraße durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren und beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 20. September 2022, um 2.10 Uhr, fuhr eine 29-jährige Autofahrerin aus Garrel auf der Beverbrucher Straße und wollte am Ampelkreuz weiter in Richtung Cloppenburg fahren. Beim Einfahren in die Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit einem 40-jährigen Autofahrer aus dem Saterland, welcher die Amerikastraße befuhr und an der Kreuzung geradeaus in Richtung Garrel fahren wollte. Dabei missachtete er die rote Ampel. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Cloppenburg - Versammlung

Am Montag, 19. September 2022, zwischen 11.00 Uhr und 15.00 Uhr, fand eine angezeigte Versammlung in Form eines Infostandes zum Thema "Tierhaltungs- und Ernährungswende -Informationen über die Konzentration der Tierhaltung im Oldenburger Münsterland" in der Fußgängerzone in der Langen Straße statt. Die Versammlung hatte einen friedlichen Verlauf, es kam zu keinen besonderen Vorkommnissen.

