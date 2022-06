Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Frau von Hund gebissen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Bereits am 28.05.2022 ging eine 77-Jährige gegen 18 Uhr durch den Josef-Queva-Park in Richtung Orangeriestraße. Dort begegnete ihr ein freilaufender Hund, welcher sie zunächst anbellte und ihr dann in die rechte Hand biss. Der Hund, bei welchem es sich um einen Rottweiler handelte, war augenscheinlich alleine unterwegs und entfernte sich nach dem Biss. Die 77-Jährige wurde verletzt und musste in einer Klinik behandelt werden. Ein Unbekannter eilte der Geschädigten zu Hilfe und informierte den Rettungsdienst

Wer kann Angaben zu dem Hund machen, welcher im oben genannten Bereich eventuell öfter unterwegs ist? Wer war der männliche Helfer, welcher für die 77-Jährige den Rettungsdienst informiert hat?

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell