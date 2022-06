POL-PPRP: Ludwigshafen - Streitigkeiten entwickeln sich zu Schlägerei

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag, den 10.06.2022, musste ein 24-jähriger Autofahrer in der Brunckstraße gegen 20 Uhr aufgrund des dichten Verkehrs abbremsen. Dies sah der hinter ihm fahrende 33-Jährige zu spät und fuhr auf. Der 33-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und sein Auto musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 8.000 EUR. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

