POL-PPRP: Ludwigshafen - 30-Jähriger beleidigt Mädchen an Bushaltestelle

Ludwigshafen (ots) - In einem Mehrfamilienhaus in der Bismarckstraße wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (08.-09.06.2022) in mehrere Kellerabteile eingebrochen. Gestohlen wurden nach ersten Ermittlungen zwei Paar Schuhe im Wert von rund 70EUR. Wie die unbekannten Täter in das Haus gekommen sind, ist unklar. Die Türen zu den Kellerabteilen wurden allesamt beschädigt. Sachdienliche Hinweise bitte an die ...

mehr