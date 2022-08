Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220802 - 0849 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Dieb erbeutet Geldbörse

Frankfurt (ots)

(dr) Ein 35-jähriger Mann hielt sich in der Nacht von Sonntag (31. Juli 2022) auf Montag in der Taunusstraße auf, als ein "Trickdieb" sein Portemonnaie erbeutete.

Der Geschädigte war gegen 23:30 Uhr auf der Taunusstraße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs, als plötzlich ein ihm unbekannter Mann von hinten an ihn herangetreten sei und versuchte habe, ihn in ein Gespräch zu verwickeln. Der 35-Jährige habe jedoch abgelehnt. Sein alkoholisiert wirkendes Gegenüber habe dann im weiteren Verlauf gegen den linken Fuß des Geschädigten getreten und diesen angerempelt. Dann suchte der Unbekannte wieder das Gespräch mit dem 35-Jährigen und erneut lehnte dieser ab. Der augenscheinlich betrunkene Mann zog schließlich von dannen. Kurze Zeit später bemerkte der Geschädigte das Fehlen seines Portemonnaies, welches er zuvor noch in der Gesäßtasche stecken hatte. Der mutmaßliche Tatverdächtige war jedoch bereits weg.

Personenbeschreibung:

Männlich, circa 28 bis 30 Jahre alt, circa 180 cm groß, schlank, kurze schwarze Haare, Dreitagebart, nordafrikanische Erscheinung; bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt.

