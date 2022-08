POL-F: 220801 - 0847 Frankfurt-Bockenheim: Wohnungsbrand - Leichnam aufgefunden

Frankfurt (ots) - (lo) Am Sonntagnachmittag (31.07.2022) verkauften zwei männliche Personen Betäubungsmittel an eine Frau in der "Katzenpforte". Zivilfahnder beobachteten ein Fahrzeug, welches sich im Bereich der "Katzenpforte" aufhielt. Hierbei stieg der 29-jährige männliche Beifahrer aus dem Fahrzeug und lief mit einer 32-jährigen Frau in Richtung Süden. Nach ...

mehr