Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220801 - 0846 Frankfurt-Innenstadt: Festnahmen in der Drogenszene

Frankfurt (ots)

(lo) Am Sonntagnachmittag (31.07.2022) verkauften zwei männliche Personen Betäubungsmittel an eine Frau in der "Katzenpforte".

Zivilfahnder beobachteten ein Fahrzeug, welches sich im Bereich der "Katzenpforte" aufhielt. Hierbei stieg der 29-jährige männliche Beifahrer aus dem Fahrzeug und lief mit einer 32-jährigen Frau in Richtung Süden. Nach einem Spaziergang samt Drogenverkauf trennten sich beide wieder voneinander. Daraufhin kontrollierten die Beamten die Käuferin. Die Beschuldigte trug 0,6 Gramm Haschisch bei sich und gab an, die Drogen im Rahmen ihres Spaziergangs gekauft zu haben. Der Verkäufer lief nach Abschluss seines "Geschäfts" zurück zum Fahrzeug. Im Nachgang erfolgte in Ginnheim die Festnahme des Duos. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges konnten die Polizeikräfte einen höheren Bargeldbetrag sowohl beim 31-jährigen Fahrer als auch beim 29-jährigen Beifahrer auffinden. Des Weiteren lagen in der Beifahrertür ein Teleskopschlagstock, im Kofferraum ein Butterflymesser und unter dem Fahrersitz ein Umhängemesser. Im Handschuhfach konnten rund 1,9 Gramm Haschisch gefunden werden. Bei einer intensiveren Suche entdeckten die Beamten noch ein professionell angelegtes Versteck unter der Mittelkonsole des Fahrzeuges, sodass weitere Drogen zum Vorschein kamen. Neben einer Feinwaage stellten die Polizeibeamten noch rund 20,3 Gramm Crackplatten und rund 7,3 Gramm verkaufsfertige Portionen an Crack sicher. Die Beschuldigten werden am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt.

