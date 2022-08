Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220801 - 0845 Frankfurt Westend: Einbruchsdiebstahl aus Pkw

Frankfurt (ots)

(lo) Am Sonntagabend (31.07.2022) brach ein 35-jähriger Mann in ein geparktes Fahrzeug in der Straße "Niedenau" ein.

Zivile Polizeikräfte beobachteten den Einbrecher, wie sich dieser zu einem geparkten SUV Zugang verschaffte. Nach Einsicht im Innenraum des Fahrzeuges, verließ der Täter dieses mit diversen CDs und einer Parkbescheinigung. Abgesetzt vom Tatort nahmen die eingesetzten Kräfte den Beschuldigten auf einem Rad fest. Im Rahmen der Festnahme fanden die Polizisten das Diebesgut und Werkzeug in einem Fahrradkorb. Des Weiteren konnte das vom Täter benutzte Fahrrad einem weiteren Einbruch zugeordnet werden.

Wie der Einbrecher in das Fahrzeug gelangte, kann bislang nicht gesagt werden, da keinerlei Aufbruchsspuren am Fahrzeug festzustellen waren. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Der Beschuldigte wurde am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell