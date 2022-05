Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Verkehrsunfall

PKW-Fahrer verletzt

Kevelaer (ots)

Am Montag (16. Mai 2022) gegen 08:40 Uhr ereignete sich an der Einmündung Sonnenstraße / Humboldtstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 58-Jähriger Autofahrer verletzt wurde. Eine 75-Jährige aus Kevelaer war in ihrem Mercedes PKW auf der Sonnenstraße in Richtung Gelderner Straße unterwegs, als es an der Einmündung zur Humboldstraße zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigen Peugeot eines 58-Jährigen aus Kevelaer kam. Bei der Kollision verletzte sich der 58-Jährige, sodass ein Rettungswagen ihn in eine Klinik brachte, wo er zur Beobachtung stationär aufgenommen wurde. Die 75-Jährige blieb unverletzt. Beide Autos wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell