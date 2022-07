POL-HSK: Betrug per Whats App

Meschede (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Schützenstraße auf einem Parkplatz ein weißer BMW Z4 gestohlen. Das Fahrzeug hat das Kennzeichen HSK-Z327. Täterhinweise liegen nicht vor. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Pressestelle Sebastian Held Telefon: 0291 / 90 20 - 1141 E-Mail: ...

mehr