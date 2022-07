POL-HSK: Auto gestohlen

Marsberg (ots) - In einem Mehrfamilienhaus wurden zwischen dem 28. Juni und dem 02. Juli in mehrere Kellerräume eingebrochen. Es wurden hier diverse Gegenstände entwendet. Täterhinweise liegen nicht vor. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Marsberg unter der 02992 / 90 200 3711. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Pressestelle Sebastian Held Telefon: 0291 / 90 20 - 1141 E-Mail: ...

mehr