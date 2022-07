Marsberg (ots) - In Giershaben wurde am Samstagmorgen gegen 05.00 Uhr ein ausgehobener Gullydeckel im Bereich der Schützenhalle festgestellt. Ein Wagen fuhr über den Schachtdeckel. Glücklicherweise entstand nur leichter Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen die möglicherweise Angaben machen können. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Marsberg unter der 02992 / 90 200 3711. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis ...

mehr