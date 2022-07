POL-HSK: Mit Motorrad gestürzt

Eslohe (ots) - Am Sonntag stürzte auf gerade Strecke ein 14-jähriger Junge aus Herscheid mit seinem Fahrrad. Oberhalb von Kückelheim war er auf dem Radweg in Richtung Eslohe unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über das Fahrrad und kam zu Fall. Er wurde mittels Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

