Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: 21-jähriger Kempener erliegt seinen Verletzungen

Kempen (ots)

Wie wir unserer Meldung Nr. 3 berichteten, wurde in der Silvesternacht ein 21-jähriger Kempener vermutlich beim Zünden eines Feuerwerkkörpers lebensgefährlich verletzt. Wir müssen heute leider mitteilen, dass der junge Mann in einem Krankenhaus verstarb. Die Ermittlungen dauern an. /wg (44)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell